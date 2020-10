Milan-Sparta Praga, formazioni ufficiali: Pioli ruota gli uomini, riposano Théo e Calhanoglu

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Sparta Praga:

Spicca nell'undici schierato da Stefano Pioli la presenza di Diogo Dalot sulla fascia sinistra, a far rifiatare in panchina Théo Hernandez. Il francese sarà in compagnia di Kessié, Calhanoglu, Leao e Saelemaekers ai quali sono preferiti Tonali, ormai uomo di coppa, Brahim Diaz, Krunic e Castillejo. Confermatissimo Zlatan Ibrahimovic. Spicca nello Sparta l'assenza del talento Hlozek, inizialmente in panca.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Bennacer, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. A disp. Moleri, A. Donnarumma, Calhanoglu, Conti, Leao, Théo Hernandez, Kalulu, Maldini, Colombo, Duarte, Saelemaekers, Kessié. All. Pioli.

SPARTA PRAGA (4-3-2-1): Heca; Sacek, Celutska, Lischka, Hanousek; Pavelka, Travnik, Vindheim; Dockal, Krejci; Julia. A disp. Nita, Kotek, Plechaty, Moberg-Karlsson, Kozak, Hlozek, Plavsic, Polidar, Wiesner, Karabec, Vitik, Patrak. All. Kotal.

ARBITRO: Özkahya (Turchia)