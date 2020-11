Milan, spazio a Rebic in Europa. Donnarumma, rinnovo più vicino

vedi letture

Contro il Lille domani sera in Europa League ci sarà più spazio per Ante Rebic. Dopo i 20 minuti di Udine, in cui l’attaccante croato è entrato con determinazione e ha fornito l’assist per il vantaggio di Ibrahimovic, l’ex Eintracht di Francoforte dovrebbe aumentare il minutaggio in Europa. L’indicazione è arrivata direttamente da Stefano Pioli nel post gara della Dacia Arena: “Sono contento perchè sta lavorando bene ed è rientrato con grande voglia. Non è ancora al 100% ma ha giocato uno spezzone di partita che gli darà fiducia e convinzione. Giovedì potrebbe trovare ancora più minutaggio”, aveva dichiarato Pioli. Dunque contro i francesi in Europa League Rebic potrebbe incrementare il minutaggio per trovare la forma migliore.

Nel frattempo arrivano feedback sempre più positivi sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Quando c’è la volontà di un giocatore a rinnovare, la firma sul contratto diventa solo questione di tempo. La dirigenza milanista è serena, sa di poter contare su un ragazzo cresciuto con i colori rossoneri e diventato negli anni indispensabile nello spogliatoio. Donnarumma ha rinnovato nel 2017 ed è intenzionato a farlo anche ora che il progetto Elliott mira a riportare la società di nuovo ai vertici. Si sta trattando un contratto fino al 2024 (anche se la vera intenzione del club è strappare almeno un contratto fino al 2025). Si discute con il suo agente Mino Raiola anche bonus ed eventuali clausole, ma si tratta solo di aspetti tecnici perché la volontà di Gigio è chiara: vuole restare al Milan.