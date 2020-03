Milan, spazio alla linea verde: Plizzari destinato a tornare in rossonero per restarci

Come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, il portiere Alessandro Plizzari, che si stava mettendo in evidenza in questa stagione con la maglia del Livorno in Serie B prima della sosta imposta dall'emergenza Coronavirus, sembra destinato a rientrare al Milan al termine della stagione, e, in vista della prossima, a rimanerci. Questo perché la società rossonera, in modo da alleggerire un po' i bilanci del club, ha deciso di puntare sulla linea verde e sui prodotti del proprio vivaio. Chissà poi che, in caso di addio a Donnarumma, non possa persino giocarsi le sue chance da titolare.