© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una volta sistemato l'acquisto del difensore, quindi di Jean-Clair Todibo, il Milan effettuerà un drastico taglio nella propria rosa. L'idea rossonera è quella di sfoltire seguendo precisi parametri: solo cessioni a titolo definitivo, o al massimo in prestito con obbligo di riscatto, e solo tramite pagamenti cash, quindi senza contropartite tecniche. Inoltre è stato deciso di non programmare nessun incentivo alla partenza per non gravare ulteriormente sulla voce bilanci. E i nomi in uscita sono tanti e diversi, per il Corriere dello Sport.

Almeno 5 i partenti - I primi partenti sembrano essere Fabio Borini (Genoa o Premier), Ante Rebic (ritorno all'Eintracht) e Ricardo Rodriguez (soluzione estera la più probabile). Ma come detto i cedibili sono tanti e nella lista ci anche Samu Castillejo (Spagna) e Mattia Caldara, il quale potrebbe tornare all'Atalanta se dovessero essere individuate le giuste condizioni di vendita.