Milan-Spezia 3-0 al 78': uno-due da knock out, a segno Theo Hernandez e Leao

vedi letture

Raddoppio del Milan al 76' con Théo Hernandez. Primo gol in questo campionato per il terzino francese, che fa tutto da solo: strappa palla ad Agudelo e si invola sulla sinistra, scaricando con un diagonale sinistro rasoterra che si infila sul palo più lontano.Due minuti più tardi arriva la terza rete: Saelemaekers crossa dalla destra, Kessie sovrasta Maggiore e mette in mezzo per Leao che di suola firma la sua doppietta.