Milan-Spezia 3-0: i rossoneri dilagano nella ripresa. Punteggio pieno e porta inviolata

Un Milan a due facce soffre per poco meno di un'ora con lo Spezia, poi rompe il ghiaccio, dilaga e si porta a casa i tre punti. Rossoneri che chiudono il primo ciclo di partite al primo posto in classifica, a pari punti con l'Atalanta. Erano 14 anni che non si partiva con un en plein dopo tre incontri, all'epoca era la squadra di Carlo Ancelotti che a fine stagione avrebbe vinto la Champions League. E 27 anni che non si trovava con la porta inviolata, sempre dopo tre gare. Qui risaliamo all'epoca Capello e ai record d'imbattibilità di Seba Rossi. Anche allora fu una stagione trionfale: scudetto e Champions League. Improbabile anche solo pensare di poter emulare, in questa stagione, gli squadroni citati ma è un segnale forte, importante, che fa ben sperare per un futuro roseo dopo anni di vacche magre.

PIOLI RIVOLUZIONA LA SQUADRA -Gran turnover per Stefano Pioli dopo le fatiche di coppa: confermata in blocco solamente la difesa, mentre Tonali e Krunic prendono il posto di Bennacer e Kessié in mediana. Spazio dal 1' a Brahim Diaz, Saelemaekers torna nel suo ruolo naturale di esterno destro e si rivede titolare Leao. Riposa Calhanoglu, che parte dalla panchina così come Castillejo, fin qui deludente in queste prime uscite. La punta centrale sarà Colombo mentre il norvegese Hauge potrebbe entrare a partita in corso. Italiano cambia il portiere, con Rafael preferito a Zoet mentre in difesa Sala e Chabot prendono il posto di Ferrer e Ramos. A centrocampo gioca Pobega, di proprietà proprio del Milan. Confermato il tridente offensivo.

SPEZIA ORDINATO, RETI BIANCHE NEI 45' -Poco meglio i rossoneri che si sono resi pericolosi con Leao e Colombo, entrambi comunque murati col portiere Rafael di fatto rimasto inoperoso. Rossoneri che rischiano l'autorete con un tocco sbagliato di Calabria sul quale ci deve mettere una pezza Donnarumma. Spezia che copre bene gli spazi e prova in ripartenza a rendersi pericoloso. Gli aquilotti tuttavia sono costretti a rinunciare a Galabinov. Il bulgaro accusa un problema muscolare e al 34' cede il posto a Piccoli.

CALHA IN CAMPO E LEAO PUNTA: LA SVOLTA - La svolta nell'intervallo: Pioli lancia Calhanoglu, che in assenza di Ibrahimovic è la luce della squadra. E anche in questa serata il turco dimostra di essere imprescindibile per la squadra. Gli fa posto Colombo, Leao avanza punta centrale e si rivela una mossa indovinata: al 57' il numero 10 pennella su punizione e il panterone portoghese ha la meglio sulla marcatura di Chabot, ci mette la suola e supera Rafael. Rotto il ghiaccio la partita è in discesa, lo Spezia non può più limitarsi alle ripartenze e viene punito con un uno-due da ko: al 76' Théo Hernandez ruba palla al neo entrato Agudelo, si invola sulla sinsitra e scarica un diagonale sul quale il portiere non può nulla. Altri due minuti e Saelemaekers dalla destra pennella sull'out opposto, Kessié (entrato a gara in corso) sovrasta Maggiore e mette in mezzo per un liberissimo Leao che di suola firma la sua prima doppietta in rossonero. 3-0 il finale, la chiusura migliore dall'inizio del tour de force. Ora spazio al mercato fino a domani. E poi testa al derby.