Milan-Spezia 3-0, le pagelle: Calhanoglu cambia il volto della partita. Leao devastante da punta

vedi letture

MILAN-SPEZIA 3-0 - 58' Leão, 76' Hernández, 79' Leão

MILAN

Donnarumma 6.5 - Serata relativamente tranquilla. Reattivo quando chiamato in causa.

Calabria 6.5 - Rischia grosso nel primo tempo con un tocco indietro, ma si rifà alla grande. Ha giocato fin qui tutte le partite, tutti i minuti. Eppure riesce ancora a mettersi in mostra con alcune belle accelerazioni.

Kjaer 6.5 - Solo uno spavento a fine primo tempo per un colpo rimediato. Prestazione impeccabile per senso della posizione e dell'anticipo.

Gabbia 6.5 - Una bella serata dove gioca in modo diligente senza mai correre rischi e con qualche buon suggerimento.

Théo Hernandez 7 - Il gol del 2-0 è da Theo Hernandez: volata sulla sinitra e diagonale letale. Nella circostanza ha anche il merito di guadagnarsi il pallone. Pericolo costante per il resto dell'incontro.

Tonali 6 - Deve ancora entrare nella forma migliore e nei meccanismi. Partita ordinata ma senza lampi, con qualche errore in disimpegno. (Dal 60' Bennacer 6 - Gestisce una partita che ormai era stata sbloccata ed era in piena discesa).

Krunic 6.5 - Meglio del compagno di mediana. Mostra più dinamismo, cattiveria e persino precisione nei passaggi. (Dal 60' Kessié 6.5 - Mette il suo zampino nel 3-0 con uno splendido stacco di testa che vale l'assist per il gol di Leao)

Saelemaekers 6.5 - È decisamente più a suo agio a destra e quando le cose iniziano a mettersi bene per la squadra inizia a sfondare. Sua l'iniziativa che vale i gol del 3-0.

Brahim Diaz 6 - Non sempre lucido, ha comunque sprazzi interessanti. (Dal 70' Hauge 6 - Entra con tanta voglia di fare).

Leao 7 - Parte male, per non dire malissimo, come esterno d'attacco. Spostato punta centrale cambia la sua serata e quella del Milan con due reti da rapace dell'area di rigore. Eccellente per scelta di tempo e anche per tecnica.

Colombo 5.5 - Un paio di occasioni senza centrare la porta e qualche movimento interessante. Viene sacrificato all'intervallo. (Dal 46' Calhanoglu 7 - Entra in campo nella ripresa e la partita cambia completamente. Illumina immediatamente, quasi mandando in gol Brahim Diaz. Pennella per Leao la palla dell'1-0 e da lì è tutta discesa).

Allenatore Stefano Pioli 7 - Dopo l'odissea portoghese è costretto a ruotare quanto più possibile i titolari, lasciando fuori elementi fin qui imprescindibili. 45' di riposo per Calhanoglu possono bastare e il suo ingresso, più lo spostamento a punta di Leao si rivelano mosse vincenti. Squadra compatta nonostante le difficoltà nel primo tempo, sul velluto nella ripresa. Gran merito del primo posto è suo.

- - -

SPEZIA

Rafael 6 - Non può nulla sulle tre reti incassate.

Sala 5 - Parte bene, poi pasticcia nella ripresa. Qualche disimpegno sbagliato e un Hernandez che diventa imprendibile.

Chabot 5 - Finché c'è Colombo rischia poco. Con l'accentramento di Leao le cose cambiano e infatti perde proprio il portoghese in occasione del primo gol.

Erlic 5.5 - Una gran bella chiusura su Colombo nel primo tempo, poi però naufraga con i rossoneri che iniziano a dilagare.

Marchizza 5.5 - Tiene bene il duello con Calabria nel primo tempo, riuscendo anche ogni tanto a sganciarsi. Viene successivamente schiacciato e dalle sue parti arriva il traversone di Saelemaekers che porta al 3-0.

Pobega 5.5 - Contro la squadra che ne detiene il cartellino gioca contratto, non riuscendo a farsi notare. (Dal 78' Bartolomei sv).

Ricci 6 - Schermo davanti la difesa, meglio in fase di contenimento.(Dal 61' Acampora 5 - Entra nel momento sbagliato, con lo Spezia in grossa difficoltà col Milan ormai a straripare).

Maggiore 6 - È fra i migliori del primo tempo con un paio di suggerimenti interessanti. Viene sovrastato da Kessié in occasione del 3-0.

Verde 6 - Si fa male quasi subito, stringe i denti e resta in campo. Qualche strappo importante nel primo tempo, impegna Donnarumma. (Dal 61' Agudelo 5 - Regala a Theo Hernandez la palla del 2-0 che sancisce di fatto la fine della partita).

Galabinov 5.5 - Sfortunato, si fa male poco dopo la mezzora. Non riesce a incidere nel poco che resta in campo. (Dal 34' Piccoli 5 - Mai pericoloso).

Gyasi 5 - Non riesce a impensierire Calabria e si distingue piuttosto per un fallo da ammonizione su Brahim. (Dal 78' Mora sv).

Allenatore Vincenzo Italiano 6 - Si presenta a San Siro con una squadra ben organizzata, che riesce a tenere a bada i giovani ma talentuosi rossoneri, permettendosi anche di rendersi pericolosa, nonostante l'uomo più pericoloso (Galabinov) abbia dovuto abbandonare il campo dopo mezz'ora. Quando entrano i pezzi da novanta gli aquilotti si arrendono, ma hanno comunque destato una buona impressione.