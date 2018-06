Milan, spiragli d’attacco: i contatti per Zaza e Falcao

Fonte: Sportitalia

Movimenti avanzati in casa Milan. I rossoneri stanno monitorando il mercato nella ricerca di sviluppi nel reparto d’attacco, con due nomi sugli scudi. Il primo è quello di Radamel Falcao: il pressing è partito ed è contraddistinto da una trattativa impostata con il Monaco per uno scambio di prestiti con Andre Silva. Attualmente, il problema è allora legato all’ingaggio del Tigre che si attesta attorno ai 10 milioni di euro a stagione che al momento blocca la situazione. Se ne riparlerà durante e dopo il Mondiale. Sempre vivo anche il nome di Simone Zaza, per il quale il Valencia ha identificato una valutazione da 20 milioni di euro che il Milan ha memorizzato e che deciderà se perseguire in una fase successiva dell’estate.