Milan, spunta il nome di Brahim Diaz per l'attacco

L'Atletico Madrid continua a chiedere oltre 50 milioni per Angel Correa, una cifra ritenuta troppo alta dal Milan che per questo motivo sta studiando il piano B per l'attacco. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i rossoneri stanno seguendo Brahim Diaz del Real Madrid: si tratta di un giocatore molto giovane, 20 anni, ma di talento e di prospettiva. Il Real lo ha acquistato a gennaio dal City (che lo ha cresciuto nel suo settore giovanile, dopo averlo prelevato dal Malaga) per 17 milioni. Può giocare sulla trequarti, ma anche esterno d’attacco o seconda punta.