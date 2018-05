Milan, spunta il nome di Werner del Lipsia per l'attacco: costa 70 milioni

Nonostante i noti problemi con l’Uefa per il Fair Play Finanziario, il Milan continua la ricerca sul mercato di un grande centravanti in grado da assicurare un numero importante di gol alla squadra di Rino Gattuso. In queste ore - secondo La Gazzetta dello Sport - in edicola stamattina, sarebbe spuntato un nuovo possibile obiettivo: si tratta di Timo Werner, attaccante classe 1996 che con la maglia del Lipsia ha segnato 42 gol in 77 partite. Il tedesco è uno dei talenti europei più promettenti e per questo motivo la sua valutazione è già molto alta: 70 milioni di euro, cifra che però potrebbe anche aumentare nel caso in cui dovesse fare un grande Mondiale con la Germania. Ovviamente, in attesa della sentenza della camera giudicante dell’Uefa, il mercato rossonero è congelato.