Milan, spunta l'idea Petagna come vice Ibra. Ma prima va ceduto Piatek

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'arrivo al Milan di Zlatan Ibrahimovic, che nei prossimi giorni si unirà al gruppo milanista, rivoluzionerà tutta la squadra rossonera, ma soprattutto l'attacco dove, secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera, la priorità in questo momento è la cessione di Piatek. Il club di via Aldo Rossi sarebbe disposto a cedere il polacco anche in prestito.

Situazione Piatek - In Italia, la Fiorentina, che è al lavoro per provare a riportare in Serie A l'ex rossonero Cutrone, ha chiesto informazioni su Piatek, ma il Milan preferirebbe venderlo in Germania. Una volta piazzato il Pistolero, Maldini e Boban, che puntano comunque forte su Leao, valuteranno se prendere o meno un vice Ibrahimovic. E un nome che potrebbe diventare presto molto caldo - continua il Corriere della Sera - è quello di Andrea Petagna, centravanti della Spal che ha in giro diversi estimatori.

Idea Petagna - Tra questi, c'è per esempio la Fiorentina, tanto che ieri il suo agente, Giuseppe Riso, è stato convocato a Firenze dalla dirigenza viola che è alla ricerca di un attaccante che possa risollevare le sorti della squadra di Commisso. Il Milan, intanto, osserva la situazione e agisce nell'ombra, ma prima di fare un passo ufficiale dovrà sistemare Piatek, la cui esperienza in rossonero sembra essere arrivata ai titoli di coda dopo il ritorno di Ibra.