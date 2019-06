Milan, spunta l'idea Schick. Giampaolo può usare la carta Cutrone

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marco Giampaolo ieri ha firmato col Milan un contratto per due anni con opzione per il terzo, ma già in questi giorni i summit tra il tecnico e i vertici di via Aldo Rossi (Maldini e Boban) sono stati frequenti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, dal meeting di ieri è emersa una pazza idea che potrebbe rivoluzionare l’attacco: Schick ad affiancare Piatek.

Il pallino di Giampaolo - Il 23enne ceco è un pallino di Giampaolo. Il decollo in Italia del giovane attaccante è avvenuto proprio con l’allenatore abruzzese nel 2016-17: undici gol in trentadue presenze, più del doppio di quelli realizzati in due stagioni alla Roma, dove la sua posizione ora è in bilico. Rilanciarlo in rossonero sarebbe una sfida intrigante, ma siamo ancora nel campo delle suggestioni, anche perché i giallorossi valutano Schick non meno di 30-35 milioni, cifra che i rossoneri non spenderanno per una punta.

La possibile contropartita - Il Milan - si legge - potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Cutrone. La Roma è alla ricerca di un centravanti ma intende anche monetizzare: servirebbe un conguaglio di almeno altri 15 milioni. Un ruolo chiave in questa eventuale operazione di mercato potrebbe averlo il direttore sortivo Massara, visti i suoi trascorsi nella società romanista (conosce molto bene Schick).