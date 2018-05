Milan, spunta la suggestione Higuain ma le società smentiscono l'affare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan è sempre alla ricerca di un grande attaccante che possa assicurare un numero importante di gol e nelle ultime ore sarebbe nata anche la suggestione che porta a Gonzalo Higuain, centravanti che potrebbe lasciare la Juventus in estate: lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che le due società per smentiscono l’affare, ma in futuro una porta potrebbe anche aprirsi.