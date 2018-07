Milan, spunta Sagramola come possibile dg

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Potrebbe presto tornare nel mondo del calcio Rinaldo Sagramola, ex dirigente di Brescia e non solo. Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, infatti, l'ex ad delle Rondinelle sarebbe stato contattato dal fondo statunitense Elliott per ricoprire il ruolo di direttore generale del nuovo Milan. Assieme a Sagramola in rossonero potrebbero arrivare Franck Tuil come ad al posto di Marco Fassone e Leonardo nel ruolo di ds in alternativa a Massimiliano Mirabelli.