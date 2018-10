Milan, stagione decisa dalle sostituzioni: sia in positivo che in negativo

Fonte: dall'inviato a San Siro

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

I cambi di questa sera si sono rivelati decisivi per Gennaro Gattuso. Nel bene e nel male le partite dei rossoneri in questa stagione sono decise dalle sostituzioni. Stasera sono stati provvidenziali gli ingressi di Hakan Calhanoglu e Patrick Cutrone che hanno in poco tempo dato la scossa e travolto in nove minuti un Olympiacos che fino a venti minuti dalla fine sembrava avesse in pugno la vittoria. È la seconda volta quest'anno che succede, e ancora una volta il protagonista è Patrick Cutrone. Il riferimento è alla sfida contro la Roma dello scorso 31 agosto. Il giovane attaccante viene lanciato nella mischia e raccoglie l'assist decisivo di Gonzalo Higuain. In quella serata anche l'impatto di Samu Castillejo, che subentrò ad Hakan Calhanoglu, fu positivo. Una riscossa dopo la clamorosa sconfitta a Napoli dove, avanti di due reti i rossoneri hanno subito un ribaltone con gol decisivo di Mertens, un subentrato.

Sono recenti gli incontri con Atalanta ed Empoli, che hanno tolto quattro punti al Milan proprio con le mosse dalla panchina. Il 2-2 di San Siro contro gli orobici doveva essere in verità una vittoria, anche larga per i rossoneri per quanto avevano fatto nel primo tempo. Invece l'ingresso di Zapata e Rigoni cambiò la storia. Così come l'ha cambiata Mchedlidze dell'Empoli, con il contributo anche enorme di Romagnoli.