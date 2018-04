Milan, stagione della consacrazione per Romagnoli: il salto di qualità è servito

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Uno dei migliori dell’attuale stagione del Milan è Alessio Romagnoli. Il difensore centrale dopo un paio d’anni in cui ha alternato buone prestazioni ad altre meno brillanti, ha finalmente trovato continuità. Il salto di qualità è arrivato con Montella nei primi mesi ma soprattutto con l’arrivo di Gennaro Gattuso, il Milan ha iniziato a subire meno gol creando un vero e proprio muro con la coppia Bonucci-Romagnoli. L’ex giocatore di Samp e Roma ha alzato la qualità di prestazioni gara dopo gara, risultando ad oggi uno dei migliori dell’annata milanista. In campo è più concentrato, tenta sempre l’anticipo e difficilmente si fa sorprendere in velocità, migliorando anche nella gestione del match. In passato ha subito qualche cartellino giallo di troppo, con espulsioni annesse, e sotto questo aspetto ha ottenuto un altro scatto in avanti.

Il Milan ora vuole blindarlo, perché ha capito che in estate potrebbe essere tentato dai club europei più ricchi, come è successo con il Chelsea due estati fa. Il Milan aveva rispedito al mittente l’offerta dei Blues, ma ora il Milan vuole rinnovare il suo contratto adeguando economicamente l’ingaggio. I colloqui con il suo procuratore sono già in atto e nelle prossime settimane potrebbe arrivare la firma sul rinnovo. Il legame di Romagnoli con il Milan si è consolidato in questi mesi difficili, e ora che si intravede la luce in fondo al tunnel con Gattuso in panchina, Alessio ha tutta l’intenzione di continuare il suo ciclo milanista.