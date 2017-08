Milan, stallo colombiano in attacco: Bacca fuori lista ma ancora da cedere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un centravanti per il Milan: in entrata, è quello che cercano Fassone e Mirabelli. Chiamati però a lavorare anche in uscita, sempre per un centravanti: Carlos Bacca, ormai di troppo nella rosa a disposizione di Vincenzo Montella. Escluso, dalla prossima Europa Lbeague: il centravanti colombiano, da tempo sull'uscio, non è stato infatti inserito nella lista Uefa diramata oggi dal club rossonero. Un ulteriore messaggio, qualora ne servisse uno. Un'esclusione che sancisce la fine di un'avventura mai davvero nel segno dell'amore reciproco: Bacca, 34 gol in 77 presenze al Milan, è un esubero a tutti gli effetti. Con tutto ciò che questo comporta: perché, prima di muoversi per un altro attaccante, il Milan ha da cedere l'ex Siviglia. Missione, per ora, tutta da compiere: Bacca ha rispedito al mittente le sirene del Galatasaray, mentre l'Olympique Marsiglia non si è ancora avvicinato ai 20 milioni di euro richiesti dal Milan. Sullo sfondo, il Siviglia, dove il giocatore vorrebbe tornare: il club andaluso, forse forte anche di questo, non ha però fretta di andare incontro alle richieste rossonere. Uno stallo, almeno per ora: la soluzione, però, va trovata e magari anche in tempi brevi. Perché quella lista ha un posto libero: per un nuovo acquisto, ovvio. Ma la rosa di Montella, quel posto, lo deve ancora liberare.