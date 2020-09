Milan, stallo sul riscatto di Bakayoko: col Chelsea ballano cinque milioni di differenza

Stallo sul riscatto, Milan e Chelsea continuano a trattare per Tiemoué Bakayoko. Come riporta La Gazzetta dello Sport, manca ancora l'accordo tra i due club per quanto riguarda la valutazione del cartellino del centrocampista, che tornerebbe a Milano appunto con la formula del prestito con diritto di riscatto: i londinesi chiedono 30 milioni di euro, mentre i rossoneri ne offrono 25. I contatti proseguono, ma il 'Diavolo' non ha fretta e aspetta che i Blues accettino le sue condizioni. A Maldini e Massara non mancano comunque le alternative, da Florentino Luis del Benfica a Boubakary Soumaré del Lille.