Milan, stasera ultimo test prima del via: Piatek vuole sbloccarsi

Ultimo appuntamento amichevole dell’estate per il Milan di Giampaolo, che questa sera sfiderà il Cesena nel test generale prima del via. Tra una settimana parte il campionato e i rossoneri arrivano con un po’ d’incognite, soprattutto nel ruolo di seconda punta. Se la difesa è confermata con Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez, in attacco manca ancora il partner di Piatek. Il polacco resta sotto osservazione per un pre campionato non troppo esaltante, ma in via Aldo Rossi non hanno la minima preoccupazione, perché si tratta solo di aspettare che l’ex Genoa torni in forma e comprenda al meglio i movimenti che chiede l’allenatore. Gli zero gol nelle recenti cinque sfide amichevoli non spaventano nemmeno Piatek, che ha voglia di iniziare per dimostrare di essere ancora uno degli attaccanti più forti della Serie A.

C’è però da sciogliere il nodo della seconda punta, ovvero del compagno di reparto di Piatek. In rosa c’è Leao ma per la gara di stasera non è stato convocato a causa di un piccolo fastidio fisico, dovuto anche alla preparazione. Quindi potrebbe essere Samu Castillejo l’uomo che a Udine insieme al polacco dovrebbe guidare l’attacco, con la presenza di Suso alle loro spalle, sempre più il trequartista titolare del 4312 di Giampaolo.

Il realtà servirebbe ancora qualcosa sul mercato, almeno una seconda punta e un altro centrocampista per alzare la qualità, ma per chiudere un acquisto c’è bisogno almeno di una cessione. Ecco perché Andrè Silva resta sempre sulla lista dei partenti, nonostante sia tra i convocati della sfida di questa sera Cesena. Per lui c’è il forte interesse del Valencia ma l’affare vive una fase di stallo.