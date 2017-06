Milan, Storari dopo il rinnovo: "Sono molto felice, ci vediamo in ritiro"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste alcune dichiarazioni di Marco Storari, fresco di rinnovo con il Milan, riportate dal profilo Twitter del club rossonero: "Oggi ho rinnovato per un'altra stagione col Milan. Sono molto felice, ci vediamo il 3 luglio in occasione del ritiro e per iniziare questa nuova avventura in rossonero".