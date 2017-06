Milan, Storari: "Gratificato non solo come portiere, ma anche come uomo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Sono felice perché il Milan ha voluto gratificare non soltanto il portiere, ma anche l’uomo, riconoscendo il mio comportamento corretto all’interno dello spogliatoio". Raggiunto da alfredopedulla.com, Marco Storari commenta il rinnovo di contratto col Milan: "Per me è un piacere e un onore. Sono felice perché pensavo di dover interrompere la mia esperienza in rossonero un’altra volta dopo sei mesi. Era già accaduto nel 2007 e nel 2010, anche stavolta circa sei mesi a partire dallo scorso gennaio, ma per la legge dei grandi numeri ho finalmente sfatato questo tabù. Donnarumma? Non dico nulla, non sono situazioni di mia competenza, ma spero che resti”.