Milan, Storari sicuro: "Donnarumma è un campione, ne uscirà"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima della sfida contro la Fiorentina, il portiere del Milan Marco Storari ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Abbiamo fatto il massimo ma speravamo di fare qualcosa in più, si era iniziato con grande entusiasmo ma alla fine il campionato è lungo e non mente sulle posizioni. Speriamo di arrivare sesti per entrare direttamente in Europa League ma alla fine siamo soddisfatti".

La situazione di Donnarumma?

"Situazione delicata, è un ragazzo giovane, noi colleghi che ci alleniamo tutti i giorni con lui sappiamo quello che fa per il Milan, la determinazione che ha in allenamento, è un campione e sono sicuro che ne saprà uscire bene".