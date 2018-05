Milan, Storari: "Vogliamo il sesto posto. Futuro? Lo so già, qui sto bene"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima della sfida contro la Fiorentina, il portiere del Milan Marco Storari ha parlato ai microfoni di Milan TV: "Vogliamo centrare l'obiettivo sesto posto, è una partita cruciale per entrare dalla gara principale in Europa League. È stato un campionato difficile e pieno di emozione, vincere sarebbe un segno per tutti i nostri tifosi. Loro verranno qui per giocarsela, come è giusto che sia, ma le nostre motivazioni superiori devono fare la differenza. Futuro? Io, Rino e la società abbiamo già in mente quello che dovrò fare, ma penso ancora di giocare perché sto bene e mi sento un esempio per i giovani nello spogliatoio".