Il Milan sogna ancora la qualificazione alla prossima Champions League, ma potrebbe rinunciare all'Europa League in caso di non raggiungimento nell'ultimo turno di campionato del terzo o del quarto posto. A fare il punto della situazione l'edizione odierna del quotidiano 'La Repubblica', che parla di un club intenzionato a non fronteggiare l''UEFA in caso di piazzamento finale al quinto o al sesto posto.

Si aspetta l'esito della camera giudicante sul Fair Play Finanziario - Si aspetta in questo momento la risposta della camera giudicante sul Fair Play Finanziario, che potrebbe escludere il Milan il prossimo anno dalle competizioni europee per le violazioni dell'ultimo triennio. Se il Milan arriverà in Champions, partirà a Nyon una vera e propria battaglia legale. Ma dovesse essere 'solo' Europa League, l’esilio dalle coppe per un anno verrebbe accettato perché più indolore, magari dopo accordo con l’Uefa davanti al Tas