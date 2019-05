Milan, stretta di mano Gattuso-Bakayoko: stasera in campo dal 1'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quella che si conclude - in casa Milan - è stata la settimana del caso Bakayoko. Il giocatore e Gattuso - sottolinea La Gazzetta dello Sport - si sono infatti chiariti (sotto gli occhi di Leonardo e Maldini) e probabilmente hanno individuato il modo per concludere la stagione insieme nel modo migliore per il bene comune. Hanno bisogno uno dell’altro e questo è un concetto chiaro.

Il francese - si legge - ha bisogno dell’allenatore per provare a lasciare un ricordo migliore di sé. E l’allenatore ha bisogno di lui perché, al di là dei comportamenti inopportuni, Bakayoko nella seconda parte di stagione è stato – con Piatek – il rossonero col rendimento migliore. "Ci sono gli episodi, ci sono i confronti ma l’importante è metterli da parte perché c’è il club e ci sono i risultati. Io non ho mai portato rancore ai giocatori e loro mai a me", ha detto Gattuso in conferenza. In parole povere il francese stasera contro la Fiorentina giocherà dal primo minuto perché il chiarimento c’è stato, il caso è rientrato e in campo c’è bisogno di lui.