© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Novità sul conto del mercato del Milan dalle pagine di Tuttosport. In particolare i rossoneri stanno provando la stretta finale su Angel Correa. L'argentino ha capito che nell'Atletico Madrid non riuscirà, almeno a stretto giro di posta, a ritagliarsi un ruolo da protagonista, e ha chiesto alla società bianco-rossa di essere ceduto. I Colchoneros non scendono però dalla valutazione di 55 milioni, con il Milan fermo sulla sua di 45.