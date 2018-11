Il difensore del Milan, Ivan Strinic, ha parlato ai microfoni di Sky Sport raccontando i suoi ultimi mesi difficili a causa del problema al cuore che gli ha impedito di scendere in campo: "Sono stati mesi molto difficili. Adesso sono qui e sono molto felice. Ho avuto paura di dover smettere di giocare, i medici mi hanno detto di fermarmi per almeno tre mesi e non ero sereno. Poi ho fatto nuove visite e mi hanno detto che tutto si stava sistemando e che sarei potuto tornare in campo".