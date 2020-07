Milan, Stylsvig: "Con Roc Nation troveremo nuovi modi per interagire coi nostri tifosi"

vedi letture

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan, ha parlato al sito ufficiale rossonero della nuova partnership con la società Roc Nation di Jay-Z: "Il Milan ha sempre cercato di espandere i confini e di fare le cose in modo diverso. Questa ambiziosa partnership ci aiuterà a mostrare il potere dei brand di AC Milan e di Roc Nation nello sport, nell’intrattenimento e nel lifestyle e ci indicherà alcuni nuovi entusiasmanti modi per interagire con i nostri fan e i partner in tutto il mondo. Abbiamo mostrato un assaggio di ciò di cui siamo capaci offrendo l'evento "From Milan with Love " in circostanze estremamente difficili e sono impaziente di continuare su questa strada".

CLICCA QUI per il comunicato del club rossonero