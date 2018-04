Milan su Callejon: ha una clausola da venti milioni di euro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan punta José Maria Callejon, attaccante spagnolo del Napoli. I rossoneri sono alla ricerca di un possibile sostituto di Suso e, dopo aver messo nel mirino anche Berardi, pare avere già chiesto informazioni su Callejon: 20 milioni di euro di clausola - valevole anche in Italia - è un prezzo accettabile, soprattutto se considerato che il procuratore è lo stesso di Reina, già tesserato per la prossima stagione. Quilon quindi sarebbe il regista dell'operazione per portare Calleti in rossonero. Già negli ultimi giorni si era parlato di un possibile scambio con Suso fra le parti, ma l'operazione potrebbe essere slegata, sebbene nel mirino ci sia anche Castillejo: Quilon aveva, appunto, smentito l'interesse milanista per Callejon. Forse solo di circostanza.