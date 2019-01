© foto di Insidefoto/Image Sport

Yannick Ferreira Carrasco vuole già tornare in Europa e anche il Milan ci sta pensando. La concorrenza, però, è folta perché c'è anche l'Arsenal. Eppure - scrive Star Sport - anche in quest'affare c'è stato un rallentamento. I Gunners, infatti, valutano troppo alte le richieste salariali dell'ex Atletico Madrid e se non dovesse abbassarla si tireranno fuori dalla corsa.