© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan continua a seguire Gerard Deulofeu. Come riporta il quotidiano Tuttosport, lo spagnolo in cuor suo vorrebbe tornare a vestire il rossonero. A gennaio il Watford lo ha dichiarato incedibile, ma in estate lo scenario potrebbe cambiare. Soprattutto se la società inglese non dovesse centrare la qualificazione alla prossima Europa League. La famiglia Pozzo, comunque, non scenderà sotto i 30 milioni di euro per il cartellino dell'ex Barcellona.