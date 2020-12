Milan su Jovic? Il Real Madrid potrebbe non lasciar partire nessuno a gennaio

Secondo quanto riferisce AS, il Real Madrid ha deciso che a gennaio non ci saranno né cessioni, né nuovi acquisti. Dunque non partiranno nemmeno gli scontenti, tra cui per esempio Luka Jovic, centravanti accostato spesso al Milan nelle ultime settimane come vice Ibrahimovic.