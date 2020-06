Milan su Kubo: piace il talento giapponese del Real Madrid per la prossima stagione

Secondo quanto riferisce Cadena SER, il Milan sarebbe in pole per prendere in prestito per la prossima stagione Takefusa Kubo, attaccante esterno che milita nel Real Madrid. Il club spagnolo, però, vorrebbe che il giapponese partecipasse ad una competizione europea il prossimo anno e il Milan è ancora in corsa per un posto in Europa League.