Milan su Saint-Maximin, Vieira ha minacciato dimissioni in caso di addio

© foto di Federico De Luca

Ieri, il Milan ha provato a chiudere l'arrivo di Allan Saint-Maximin, 21enne attaccante esterno del Nizza, ma non ha raggiunto un accordo con il club francese per il prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, pare che il tecnico Vieira abbia minacciato le dimissioni in caso di cessione del talento.