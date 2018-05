Milan subito in vantaggio sull'Hellas: la sblocca Calhanoglu

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Bastano dieci minuti al Milan per sbloccare la sfida contro l'Hellas Verona. Ad andare a segno è Hakan Calhanoglu che è bravo a girare a rete un traversone basso dalla destra pur non colpendo perfettamente il pallone. Nulla da fare per Silvestri preso in contro tempo e per il Verona nonostante il tentativo in extremis di Heurtaux di evitare la rete senza troppa fortuna.