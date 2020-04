Milan sul canadese David del Gent. I belgi però chiedono fino a 30 milioni

Tra i nomi seguiti con particolare attenzione dal Milan per il futuro, spiega oggi Tuttosport, c'è quello del canadese Jonathan David. Gigante dell'attacco del Gent, classe 2000, è arrivato in Belgio nel gennaio 2018 dall'Ottawa Internationals. Una vera e propria scoperta del club belga dal quale potrebbe partire. No ai 10 milioni proposti dal Porto, la richiesta sarebbe addirittura tripla rispetto a questa cifra. Un fattore che sarà certamente motivo di riflessione per il Milan e per gli altri club sull'ariete canadese del Gent.