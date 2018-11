Milan, summit con Raiola per Ibra durato 4 ore

© foto di Alessio Alaimo

Nelle scorse ore - come riporta MilanNews - c'è stato un incontro fra il Milan e Mino Raiola, agente di Zlatan Ibrahimovic, per capire i margini per il ritorno dello svedese in rossonero. L'offerta di Leonardo sarebbe di sei mesi a 1,5 milioni di euro, con un'opzione per prolungare il contratto ulteriormente. Il problema è che Zlatan ha un altro anno di accordo con i californiani. Il summit fra Raiola e Leonardo è durato 4 ore.