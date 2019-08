Milan, Suso al centro del progetto. Silva resta in uscita

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’estate di Suso può essere paragonata a un’altalena. Un saliscendi di indiscrezioni sul futuro, che un giorno lo vedeva partente e l’altro al centro del progetto rossonero. E dopo settimane d’incontri tra il suo agente Alessandro Lucci e la dirigenza milanista, si è giunti alla conclusione che lo spagnolo potrebbe realmente rimanere al Milan. Le offerte arrivate fino ad ora non hanno convinto Maldini e Boban, e soprattutto il tecnico Marco Giampaolo ha spinto per averlo in rosa, ritenendolo uno dei migliori elementi del gruppo che attualmente sta allenando a Milanello. Suso però ora si aspetta di rinnovare, anche se il suo contratto scade nel 2022, ma la richiesta di aumento d’ingaggio era già stata avanzata a gennaio scorso.

Chi invece resta sul mercato è Andrè Silva, ed è lui che potrebbe sbloccare tutto il mercato rossonero. Il portoghese è finito nel mirino del Valencia e il suo ritorno in Spagna potrebbe innescare un giro di punte tra tre squadre. Rodrigo all’Atletico Madrid, Silva al Valencia e Correa al Milan. Sull’argentino non ci sono stati grossi passi in avanti perché manca ancora l’accordo tra i due club, con i rossoneri che mettono sul piatto 40 milioni di euro e 5 di bonus, rispetto alla richiesta di 55 milioni da parte dei madrileni. Dunque tutto dipenderebbe dall’uscita di Andrè Silva, e Jorge Mendes sta lavorando per risolvere la fase di stallo che dura ormai da settimane.