Milan, Suso: "Biglia, rientro fondamentale. Dobbiamo sfruttare Piatek"

Fonte: milannews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di Milan TV, Suso si racconta nei giorni che precedono l'importantissimo match contro il Cagliari. Prime dichiarazioni sulla condizione fisica: "Prima di Natale stavo peggio, ora mi sento meglio e riesco almeno a giocare senza troppo fastidio".

La sfida contro la Roma: "La gente pensava fosse facile per noi visto i risultati di Coppa Italia, ma non è mai così. Hanno un grande allenatore e giocatori molto forti, si è visto in campo. Anche De Rossi che non giocava da tempo ha fatto un'ottima prova. Noi abbiamo fatto il nostro, queste partite nelle scorse stagioni le avremmo perse. Anche in Coppa abbiamo fatto bene".

Gattuso in panchina: "Dal suo arrivo sono cambiate tantissime cose. Ora siamo in un buon momento, in classifica siamo lì e dobbiamo continuare così. Ma nel calcio tutto cambia velocemente, se perdiamo due partite tornano subito le voci di un anno disastroso e così via... Serve continuare così e guardare avanti migliorando ogni giorno".

Il rientro di Biglia: "Per noi è fondamentale, nel suo ruolo è uno dei migliori al mondo. Ha sempre la posizione giusta nel momento giusto, a noi compagni serve tanto perché sappiamo dove trovarlo e quando. Anche quando le azioni sono velocissime in campo, lui è sempre in posizione. Aiuta molto questo fattore".

Piatek al Milan: "È un ragazzo che parla con tutti, prova a comunicare ed è simpatico. Ora sta bene anche in campo, a livello di forma, quindi dobbiamo sfruttarlo".

La crescita di Donnarumma: "Ha iniziato giovanissimo, questo lo rende speciale perché già ha tantissime partite col Milan. Ovviamente è uno dei più forti in assoluto, ma può ancora crescere senza mai fermarsi".