Milan: Suso-Correa e l'intreccio dell'estate

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si scalda il mercato attorno a Suso. Prima l’incontro tra i suoi agenti e il club rossonero, poi le parole del presidente del Lione hanno infiammato nuovamente i rumors attorno allo spagnolo. Jean-Michel Aulas, patron della società francese, ieri è intervenuto a RMC Sport, proprio per confermare che Suso è uno dei profili seguiti dai transalpini: "Suso è uno dei profili che stiamo seguendo". Ma sempre nel pomeriggio di ieri a Casa Milan c’è stato un altro colloquio tra la dirigenza rossonera e gli agenti dello spagnolo, con la presenza del duo Lucci-Serginho. Le recenti parole del tecnico Marco Giampaolo hanno riportato l’attenzione sul ruolo di Suso, utilizzato come trequartista in questo primo mese di lavoro, anche con buoni risultati. L’ex Liverpool ha un contratto fino al 2022 e una clausola da 40 milioni valida per l’estero, se dovesse rimanere vorrebbe prolungare con adeguamento salariale, invece in caso di cessione il Milan otterrebbe un’ottima plusvalenza.

E secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe comunque la volontà del club di monetizzare se arrivassero offerte concrete oltre i 35 milioni, dunque per la società sarebbe sacrificabile per arrivare all’obiettivo di mercato Angel Correa. Quest’ultimo resta il vero obiettivo per l’attacco, perché l’argentino può essere schierato in più ruoli ed è un profilo che piace moltissimo alla dirigenza. Il problema resta la valutazione che ne fa l’Atletico Madrid. Da un lato Maldini e Boban hanno offerto 40 milioni più 5 di bonus, dall’altra parte i madrileni chiedono 55 milioni di euro. Correa però sta cercando di forzare la mano tramite i suoi agenti e convincere l’Atletico a lasciarlo partire. Il treno Milan passa solo una volta e Correa vuole afferrarlo al volo.