© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan sta cercando in queste ore di piazzare uno tra André Silva e Suso per poi chiudere l'acquisto di Correa dell'Atletico Madrid. Per il primo, Mendes sta lavorando a una soluzione dopo il brusco stop della trattativa col Monaco. I monegaschi sono ancora in corsa ma ci sono anche altri due club stranieri interessati al portoghese. Per il secondo invece, persiste l'interesse della Roma, anche se l'offerta proposta in questi giorni non arriva ai 30-35 milioni che i rossoneri chiedono per lo spagnolo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.