Milan, Suso: "Dobbiamo crescere. Gattuso non ha responsabilità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Parlando a Sky Sport, l'attaccante Suso ha analizzato anche il momento di Gattuso sulla panchina del Milan: "Sono d'accordo col mister. Il gioco da grande squadra ce l'abbiamo, così come tutto il resto, ma non la mentalità. Come quando dobbiamo gestire il vantaggio o stare più stretti in campo, in questo senso. È questione di tempo e di fortuna. È vero che siamo una squadra giovane ma dobbiamo crescere il più velocemente possibile. Gattuso non ha responsabilità però, queste cose dipendono da noi. Dobbiamo essere più attenti e concentrati, senza avere paura. Con Montella mi sono trovato bene, mi ha dato molta fiducia. Ora invece si è creata una squadra, il gruppo è stato compattato ed è stato un lavoro complicato".