Milan, Suso e il futuro: dalla cessione a 40 milioni all'ipotesi rinnovo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Suso è ancora tutto da scrivere e La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina parla della possibilità che lo spagnolo possa lasciare il Milan a fine stagione. Sul suo contratto è presente una clausola da 40 milioni di euro e se un altro club li metterà sul piatto non ci sarà niente da fare per i rossoneri, che dall'altra parte realizzerebbero però un'importante plusvalenza.

Ipotesi rinnovo - Se dovesse arrivare Luis Campos al posto di Leonardo non è da escludere che gli possa comunque essere offerto un prolungamento, con cancellazione o aumento del valore della clausola. Tutto comunque passa dalla qualificazione in Champions League: da lunedì sarà tutto più chiaro.