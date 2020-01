© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Suso e Piatek hanno "pagato" con la panchina le deludenti prestazioni offerte in questa stagione. Il 4-4-2 di Pioli ha dato buone indicazioni: Castillejo ha fatto benissimo sulla corsia di destra, mentre Leao ha dimostrato di essere la spalla ideale di Ibrahimovic. Secondo quanto riportato da Tuttosport i due giocatori sono sul mercato: le pretendenti non mancano, ma non sono così agguerrite. Valencia, Siviglia e Getafe hanno messo gli occhi su Suso, mentre per Piatek si sono mosse alcune squadre di Premier League. Il club rossonero vorrebbe monetizzare dalla cessione dei due attaccanti, ma non sarà semplice.