Non c'è solo il caso Paquetà da risolvere in casa Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera infatti, il club rossonero ha altre due grane da risolvere: si tratta delle situazioni di Suso e di Piatek, entrambi finiti ai margini del progetto rossonero.

Nessuna offerta - Al momento - si legge - non sono arrivate offerte per i due giocatori. Lo spagnolo ha incontro i dirigenti per chiedere la cessione, visto che per lui non c'è più spazio nel 4-4-2 di Pioli. Piatek sta trovando poco spazio dopo l'arrivo di Ibrahimovic, anche se il Milan non intende cederlo in prestito e chiede almeno 30 milioni di euro. Il centravanti polacco piace soprattutto in Inghilterra dove diversi club hanno messo su di lui e spera che da qui alla chiusura del mercato invernale possa arrivare una proposta che soddisfi il Milan.