© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In casa Milan è il momento dei saluti del gruppo nei confronti di Marco Giampaolo, esonerato nella giornata di ieri in favore di Stefano Pioli, annunciato quest'oggi come nuovo allenatore rossonero. Tra i giocatori che hanno voluto mandare un messaggio all'ex tecnico, Suso, che ha approfittato delle Instagram Stories: "Grazie per tutto mister. Buona fortuna". C'è invece Twitter per Theo Hernandez: "Grazie per tutto e buona fortuna".