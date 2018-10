Milan, Suso: "Ho detto due volte no all'Inter. Qui sono felice"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervista a Suso sulle pagine di Tuttosport di questa mattina, con lo spagnolo che, in vista del derby, ha affermato: "Per il Milan ho detto due no all'Inter. Sono felice di essere rimasto ma anche anche in estate c'è stata una richiesta dei nerazzurri. Gattuso è una persona intensa, l'uomo giusto al momento giusto. Gli devo molto, come devo molto a Gasperini e Montella. Mentalmente e fisicamente non sono mai stato così bene. Non a caso sono tornato in Nazionale e con il Milan andiamo alla grande. Se segno nel derby dedico il gol al nascituro Alessio: così mia moglie non mi sgrida più".