Milan, Suso: "Ieri non siamo stati all'altezza, il resto conta poco"

Il giorno dopo la pesante sconfitta in finale di Coppa Italia, l'attaccante del Milan Suso ha scritto un messaggio tramite il suo profilo twitter: "Stare in silenzio sarebbe forse la cosa più giusta ma non sarebbe rispettoso nei confronti di chi ci ha seguito ieri a Roma, di chi tifa per noi, di chi lavora con noi, e di chi ieri sera ha sofferto, esattamente come abbiamo sofferto e stiamo soffrendo noi. Non siamo stati bravi, non siamo stati all'altezza, il resto conta poco. Adesso per 180 minuti servirà essere Milan. Tutti insieme".

