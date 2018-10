Milan, Suso: "Il mio Milan come la Roja. Ho il DNA da Nazionale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Momento d'oro per Suso. Dopo essersi preso il Milan con le sue giocate, ora l'esterno rossonero brilla anche con la Nazionale spagnola, finalmente titolare nel tridente di Luis Enrique. L'ex Liverpool si è raccontato ai microfoni di Marca. Queste le sue dichiarazioni sulla Roja: "Mi piacerebbe giocare domani contro l'Inghilterra, fosse per me farei tutte le partite. Ho giocato a Cardiff contro il Galles e credo che l'allenatore sia contento, il livello è sempre alto. Chi mi conosce sa cosa posso o non posso fare, le mie qualità e i miei difetti. Credo che giovedì sera si sia visto quello che posso dare alla squadra. La Spagna è una delle migliori Nazionali al mondo ed essere chiamati è un grande premio. Luis Enrique non mi ha dovuto dare spiegazioni, è una persona seria e diretta e io so cosa devo fare. Gioco Milan-Spagna? Non c'è grande differenza, è abbastanza simile. Anche il Milan vuole tenere il possesso palla, parto dalla fascia per tagliare verso il centro. Gli stili si assomigliano molto. Inghilterra? Ora arriva la partita più importante, quella con l'Inghilterra. È un avversario molto forte, che sa come farti male. Ha giocatori giovani che stanno migliorando molto. Ho giocato con molti di loro nella cantera del Liverpool. Degli anni in Inghilterra mi è rimasto molto. Si apprende qualcosa ovunque, lì ho imparato la cultura del calcio. Suso vale la Spagna? So giocare a calcio e ogni giorno imparo qualcosa. Si nota che sono spagnolo per come gioco e vivo il calcio, nelle cose che faccio. Ho il DNA da Nazionale, sono cresciuto qui da bambino e so come si gioca qui. Cresci, migliori, ma questo non si perde mai".