Milan, Suso: "Il mio sogno era giocare qui, Gattuso impressionante"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In un'intervista rilasciata al The Guardian, il giocatore del Milan Suso si è detto orgoglioso di vestire la maglia rossonera: "Sono cambiate così tante cose da quando sono arrivato qui. Non è stato facile: non ho giocato molto all’inizio e ho dovuto andare al Genoa in prestito per avere più spazio. Il Milan è sempre stato il mio sogno: quando ero un bambino guardavo i grandi giocatori che hanno vestito questa maglia e ora essere a giocare qui è incredibile. Sono fiero di poter giocare per il Milan e un giorno potrò dire a mio figlio: “Tuo padre è stato un giocatore del Milan”".

Su Gattuso inoltre Suso ha aggiunto: "Gattuso? E’ impressionante: lavora 24 ore al giorno e pensa solo al calcio. Ama il suo lavoro, in ogni sua sfaccettatura: dopo tanti anni senza aver giocato in Europa, con lui abbiamo visto la luce. Sono sicuro sarà un grande allenatore: non ha passato molto tempo con noi ma ha già lasciato un segno significativo. In più, il suo carisma non è tutto. E’ bravo tatticamente, offensivamente e difensivamente. Sa come parlare ai giocatori, che corde toccare e il modo in cui un allenatore comunica con i suoi calciatori è fondamentale".